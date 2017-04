In dem Zusammenhang verwies Pence auf die jüngsten Aktionen des US-Militärs in Syrien und in Afghanistan. In Syrien hatte US-Präsident Donald Trump nach einem angeblichen, jedoch nie bewiesenen Giftgaseinsatz einen Fliegerhorst der Regierungstruppen mit Marschflugkörpern angreifen lassen. In Afghanistan hatte Trump die größte je gebaute konventionelle Bombe des US-Militärs auf Stellungen der Terrormiliz IS abwerfen lassen.



Pence sagte, man hoffe weiter, Nordkorea mit friedlichen Mitteln von seinem Atomwaffenprogramm abzubringen. Aber, so betonte Trumps Stellvertreter weiter, die Zeit der "strategischen Geduld" der USA mit Nordkorea sei vorbei. Pjöngjang habe das Entgegenkommen der USA "mit arglistiger Täuschung, gebrochenen Versprechen und Atom- sowie Raketentests beantwortet".