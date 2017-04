In Afghanistan haben US-Streitkräfte erstmals ihre größte nicht-atomare Bombe bei einem Kampfeinsatz abgeworfen. Nach Angaben des Pentagon hatte der Abwurf des Sprengkörpers Tunnel der Terrormiliz IS und dessen Kämpfer zum Ziel. Von einer MC-130-Transportmaschine aus wurde die Bombe im Bezirk Achin in der ostafghanischen Provinz Nangarhar abgeworfen.

Mit dem Abwurf will das US-Militär Gefahren für die amerikanischen und afghanischen Soldaten in der Region verringern. Der Kommandeur der US-Truppen, General John Nicholson, erklärte, die IS-Kämpfer hätten zuletzt ihre Verteidigungsstellungen mit Sprengsätzen, Bunkern und Tunneln ausgebaut. Die MOAB sei "die richtige Munition" gegen diese Hindernisse. Vergangenes Wochenende war ein US-Soldaten in der Provinz Nangarhar im Einsatz gegen den IS getötet worden.