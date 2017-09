Nach Atomtest USA wollen Öl-Embargo gegen Nordkorea

Mit einem Öl-Embargo und weiteren Strafmaßnahmen wollen die USA auf den jüngsten Atomtest Nordkoreas reagieren. Alle UN-Mitglieder sollen die "direkte oder indirekte Belieferung (Nordkoreas), Verkauf oder Transfer von Rohöl, Kondensaten, veredelten Petroleumprodukten und Gas verbieten", heißt es in einem entsprechenden Resolutionsentwurf, den die USA bei den Vereinten Nationen vorlegten.

In Südkorea stieß indes eine weitere militärische Aufrüstung auf Protest. Südkoreanischen Medien zufolge versuchten am Donnerstag Hunderte Demonstranten, die Aufstellung eines umstrittenen US-Raketenabwehrsystems zu verhindern, indem sie eine Zufahrtsstraße zum Stützpunkt blockierten. Rund 8.000 Polizisten hätten die Straße in der östlichen Provinz Nord-Gyeongsang geräumt. Dutzende Menschen wurden bei Zusammenstößen verletzt.