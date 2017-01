Nach der Gelöbnisformel folgen Ansprachen der Präsidentinnen des Bundesrats und des Nationalrats, bevor Van der Bellen selbst seine Antrittsrede hält. Da der Präsident auch Oberbefehlshaber des Bundesheeres ist, gibt es am Mittag einen militärischen Festakt mit großer Flaggenparade. Am Nachmittag tritt dann die Bundesregierung im Kanzleramt zusammen und marschiert dann gemeinsam zur Wiener Hofburg. Die Zeremonie dort ist streng ritualisiert: Von der Bellen wird im früheren Schlafzimmer von Kaiserin Maria Theresia offiziell zum Staatsoberhaupt ernannt. Danach bietet die Bundesregierung gemäß Tradition ihren Rücktritt an. Dieses Angebot schlägt der neue Präsident nach alter Sitte aus.

Der 73-jährige Wirtschaftsprofessor kündigte an, seine Rolle klassisch und zurückhaltend anzulegen. Diese Zurückhaltung gab offenbar den Ausschlag im hochemotional geführten Wahlkampf, der fast ein Jahr dauerte. In TV-Duellen kam es zu heftigen Wortgefechten.

Der Grüne und EU-Fan Van der Bellen (li.) setzte sich gegen den Kandidaten der populistischen FPÖ und EU-Kritiker Hofer durch. Bildrechte: dpa

Nach seinem Sieg im Dezember sagte van der Bellen: "Das Wahlergebnis zeigt, dass sich viele Menschen in Österreich eine andere Gesprächskultur wünschen." Er wolle in seiner Amtszeit für einen konstruktiven Dialog eintreten. Für Aufregung sorgte seine Ankündigung im Wahlkampf, eine Regierung der FPÖ mit allen Mitteln verhindern zu wollen. Zuletzt relativierte Van der Bellen diese Aussage wieder.



Der Bundespräsident kann in Österreich erheblichen Einfluss auf die Tagespolitik nehmen. So kann er die Regierung entlassen und die Vereidigung eines Kabinetts oder einzelner Minister verweigern.