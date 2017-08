Venezuela Generalstaatsanwältin Ortega abgesetzt

Venezuelas Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Diaz ist entlassen worden. Das entschied die verfassungsgebende Versammlung am Samstag. Zum Interimsnachfolger ernannte das neu eingerichtete Gremium Ombudsmann Tarek William Saab. Eigentlich sollte die Amtszeit der zuletzt deutlich regierungskritischen Sozialistin Ortega noch bis 2021 laufen.

Zuvor hatten Einheiten der Nationalgarde das Gebäude der obersten Strafverfolgungsbehörde des Landes in Caracas umstellt. Ortega Diaz warnte daraufhin vor Polizeimaßnahmen gegen sie und ihre Behörde.

Am Samstag umstellte die Nationalgarde den Sitz der obersten Anklagebehörde. Bildrechte: dpa

"Ich lehne diese Belagerung ab", schrieb Ortega Diaz via Twitter. "Ich klage diese Willkür vor der nationalen und internationalen Gemeinschaft an." Die Sozialistin hatte lange Präsident Nicolas Maduro unterstützt. Während der seit Monaten andauernden regierungskritischen Proteste entwickelte sie sich allerdings zu dessen wichtigster Gegenspielerin.



Zuletzt hatte Ortega vergeblich versucht, die seit Freitag tagende verfassunggebende Versammlung zu verhindern. Das neu eingerichtete Gremium war am 30. Juli trotz heftiger Proteste der Opposition gewählt worden. Ortega nannte die Versammlung einen Putsch gegen die Verfassung von 1999, die eine Gewaltenteilung vorsieht.