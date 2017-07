Knapp 7,2 Millionen Venezolaner haben am Sonntag nach Angaben der Opposition an dem symbolischen Referendum über die umstrittene Verfassungsreform von Präsident Nicolás Maduro teilgenommen. Das teilten die Organisatoren des Votums nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmzettel mit. Die Präsidentin der Zentraluniversität von Venezuela, Cecilia García Arocha, sagte nach Bekanntgabe der Teilnehmerzahl, es handle sich um eine klare Botschaft an die Exekutive und an die Welt.