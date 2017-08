Nach den Drohgebärden in Richtung Nordkorea schließt US-Präsident Donald Trump auch gegen Venezuela ein militärisches Vorgehen nicht aus. Es gebe mehrere Möglichkeiten, "darunter eine militärische Option, falls nötig", sagte Trump am Freitag nach Beratungen mit US-Außenminister Rex Tillerson und UN-Botschafterin Nikki Haley in New Jersey: "Wir haben Truppen auf der ganzen Welt, an weit entfernten Orten. Venezuela ist nicht sehr weit weg und die Menschen dort leiden und sterben." Die Lage in dem südamerikanischen Land sei "sehr gefährlich".

Pentagon ohne Befehle

Konkrete Pläne der USA für einen Militäreinsatz in Venezuela gibt es aber offenbar noch nicht. Das US-Verteidigungsministerium erklärte, es habe bezüglich Venezuelas keine Befehle erhalten. Ein Pentagon-Sprecher sagte, zum jetzigen Zeitpunkt gebe es noch keine entsprechenden Anweisungen aus dem Weißen Haus. Die Regierung in Caracas nannte Trumps Drohung einen "Akt der Verrücktheit".

US-Sanktionen gegen Maduro

Nicolás Maduro bei einer Veranstaltung mit Anhängern. In Venezuela tobt seit Monaten ein erbitterter Machtkampf zwischen der Regierung und der Opposition. Bei den politischen Unruhen wurden seit Anfang April mindestens 125 Menschen getötet.



Die US-Regierung hatte nach der umstrittenen Wahl der verfassunggebenden Versammlung in Venezuela Ende Juli Sanktionen gegen Präsident Nicolás Maduro verhängt und sein Vermögen in den USA eingefroren. Außerdem wurden STrafmaßnahmen gegen weitere venezolanische Amtsträger erlassen. Das Weiße Haus bezeichnete den sozialistischen Präsidenten als "Diktator" und kritisierte das neue Gremium als "rechtswidrig".

Trump lehnt Telefonat ab

Die USA, Venezuela und das Öl Trotz der Drohungen aus Washington bemühte sich Venezuelas umstrittener Staatschef Maduro um ein Gespräch mit Trump. Ein Antrag auf ein Telefonat mit dem US-Präsidenten sei am Freitag jedoch abgelehnt worden, hieß es aus dem Weißen Haus. "Präsident Trump wird gerne mit dem Führer Venezuelas sprechen, sobald die Demokratie in diesem Land wiederhergestellt ist", hieß es in der Erklärung. Die USA verlangten eine Achtung der Verfassung, freie und faire Wahlen, die Freilassung politischer Gefangener und ein Ende der Repression gegen das Volk.



Für Maduro ist die Abweisung und Veröffentlichung des ungewöhnlichen Vorgangs peinlich, weil sie ihn als Bittsteller dastehen lässt. Trotz aller Differenzen sind die USA der wichtigste Abnehmer von venezolanischem Erdöl. Ohne die Exporte in die USA droht die Staatspleite Venezuelas. Maduro wird der Umbau zu einer Diktatur vorgeworfen, bei Protesten starben über 120 Menschen.

Peru weist Botschafter aus

Derweil verschärfen sich auch die diplomatischen Spannungen in Südamerika. Aus Protest gegen das politische Vorgehen von Maduro hat Peru den Botschafter Venezuelas ausgewiesen. Wie das Außenministerium mitteilte, habe Botschafter Diego Molero fünf Tage Zeit, um das Land zu verlassen. Lima wirft Caracas einen Bruch der demokratischen Ordnung vor. Die Antwort kam umgehend: Geschäftsträger Carlos Rossi, derzeit oberster peruanischer Diplomat in Venezuela, müsse ebenfalls innerhalb von fünf Tagen ausreisen.