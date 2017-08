Venezuela Verfahren wegen Verdachts auf Wahlbetrug

Die Verfassungsgebende Versammlung Die Verfassungsgebende Versammlung wurde am 30. Juli gewählt. Sie hat 545 Mitglieder, die die aus dem Jahr 1999 stammende Verfassung reformieren sollen. Sie tagen in der Nationalversammlung. Dort hat aber das Parlament seinen Sitz, in dem die Opposition - und damit die Gegner der Versammlung - eine klare Mehrheit hat. Die Verfassungsgebende Versammlung besteht fast ausschließlich aus Vertretern des Regierungslagers. Den Vorsitz übernimmt die Ehefrau Maduros, Cilia Flores. Die Verfassungsgebende Versammlung ist eine Art Parallel-Parlament, das das jetzige Parlament entmachtet. Bis zur neuen Verfassung kann ein Jahr vergehen. In dieser Zeit hat Maduro bereits freie Hand.