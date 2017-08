Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen ist am Freitag die von Präsident Nicolás Maduro einberufene verfassunggebende Versammlung zu ihrer ersten Sitzung zusammengetreten. Die 545 Mitglieder des umstrittenen Gremiums kamen im Parlamentsgebäude in Caracas zusammen. Sie wählten die ehemalige Außenministerin Delcy Rodríguez einstimmig zur Präsidentin der Versammlung. Rodríguez drohte angeblichen Feinden des Landes: "Gewalttätige Faschisten, die einen Wirtschaftskrieg gegen das Volk führen" würden vor Gericht gebracht.

Die Mitglieder der Versammlung waren begleitet von tausenden Anhängern in einem Fußmarsch durch Caracas zum Sitzungsort gelaufen. Auch Präsident Maduro beteiligte sich an dem Marsch. Danach zogen die Mitglieder der Versammlung mit riesigen Porträts von Staatsgründer Simón Bolívar und Hugo Chávez, dem Begründer des Sozialismus-Projekts, in das Parlamentsgebäude ein. Die Porträts waren Anfang 2016 von der Opposition nach ihrem Sieg bei der Parlamentswahl abgehängt worden.