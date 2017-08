Die Staatsanwaltschaft will die Einberufung der neugewählten verfassungsgebenden Versammlung in letzter Minute stoppen. Sie reichte bei einem Gericht in Caracas einen Antrag auf Verbot der für den heutigen Freitag geplanten konstituierenden Sitzung ein. Zur Begründung verwiesen die Staatsanwälte auf Vorwürfe der Wahlmanipulation.