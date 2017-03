Die griechische Polizei hat acht verdächtige Pakete an "Personen in europäischen Ländern" und internationale Finanzorganisationen abgefangen. Wie die Polizei in Athen mitteilte, wurden die Sendungen bereits am Montag in einem Postverteilzentrum in der Nähe der griechischen Hauptstadt sichergestellt. Weitere Details wurden nicht mitgeteilt. Aus Sicherheitskreisen hieß es aber, die Adressaten seien Behördenvertreter bei Wirtschaftsinstitutionen und Unternehmen gewesen.

Anschläge auf Schäuble und IWF

Die griechische Polizei ist derzeit besonders wachsam, nachdem in der vergangenen Woche zwei aus Griechenland stammende Sendungen mit explosiven Stoffen in Berlin und Paris eingegangen waren. Eine davon war für Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bestimmt. Die Berliner Polizei konnte die Sendung am Mittwoch aber abfangen und unschädlich machen.



Einen Tag später explodierte eine Sendung an den Internationalen Währungsfonds (IWF) in Paris. Eine Verwaltungsangestellte wurde dabei an Gesicht und Händen verletzt. Nach Angaben aus französischen Ermittlerkreisen bestand die Paketbombe in Paris aus zwei Röhrchen Schwarzpulver und einem selbstgebauten Zünder. Wie ein griechischer Polizeivertreter sagte, enthielten die am Montag gefundenen Pakete "einen ähnlichen Mechanismus".

Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Pakete geöffnet werden, hatten die Täter griechische Finanzbeamte und Gelehrte als Absender vorgetäuscht. Das nach Berlin geschickte Paket war an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble persönlich gerichtet.

Hassoibjekte IWF und Bundesfinanzministerium

Das Bundesfinanzministerium und der IWF spielen eine zentrale Rolle in den Verhandlungen zur Überwindung der griechischen Schuldenkrise und sind wegen ihrer Forderungen nach strikten Sparmaßnahmen für viele Griechen Feindbilder. Kritiker werfen den internationalen Gläubigern vor, eine Erholung der griechischen Wirtschaft durch zu harte Auflagen zum Abbau des Schuldenbergs verhindert zu haben.



"Verschwörung der Feuerzellen"

Absender war in beiden Fällen mutmaßlich die militante, linksextremistische griechische Gruppierung "Verschwörung der Feuerzellen", die eigentlich schon vor Jahren zerschlagen worden war. Die Gruppe erklärte zwar, das Paket an Schäuble verschickt zu haben, zu dem Anschlag auf den IWF-Sitz in Paris bekannte sie sich aber nicht. Die Behörden gehen jedoch davon aus, dass die Gruppe auch dafür verantwortlich ist. Der "Verschwörung der Feuerzellen" werden dutzende nicht tödlicher Brand- und Paketbombenanschläge in Griechenland zur Last gelegt.