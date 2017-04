Vergleich Die Präsidialsysteme in der Türkei, Frankreich und den USA

Hauptinhalt

Auch in Frankreich und den USA haben die Präsidenten deutlich mehr Macht als in Deutschland. Dennoch gelten beide Länder als funktionierende Demokratien. Was unterscheidet die Präsidialsysteme dort von den Plänen in der Türkei? Ein Vergleich zeigt, dass der türkische Präsident deutlich mehr Macht bekommt, als seine Amtskollegen Trump und Hollande haben.