EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte am Donnerstag, man sei weit davon entfernt, in die zweite Phase der Verhandlungen übergehen zu können. In ihr sollte über die künftigen Beziehungen beider Seiten nach dem Brexit gesprochen werden. Um im Zeitplan zu bleiben, sollte das bereits im Herbst passieren.



In den vergangenen Tagen hatten beide Seiten erneut über die britischen Finanzverpflichtungen, den künftigen Status der nordirisch-irischen Grenzen sowie die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien nach dem Brexit verhandelt. Die EU verlangt bei diesen Fragen eindeutige Fortschritte, bevor sie über die künftigen Beziehungen der EU zu Großbritannien sprechen will.