Mit strengeren Waffengesetzen will die EU künftig Terrorangriffe und Schießereien erschweren. Bildrechte: dpa

EU-Parlament Abstimmung über strengeres Waffenrecht

Das EU-Parlament stimmt am Dienstag über eine Verschärfung des Waffenrechts ab. Als Reaktion auf Terroranschläge und Schießereien will die EU damit die Sicherheit in den Mitgliedsstaaten erhöhen.