China will seine Militärausgaben in diesem Jahr um etwa sieben Prozent steigern. Das gab die Sprecherin des Nationalen Volkskongresses, Fu Ying, einen Tag vor Beginn der diesjährigen Tagung bekannt. Damit würde die Erhöhung ähnlich ausfallen wie im vergangenen Jahr. Damals betrug sie nach offiziellen Angaben 7,6 Prozent und damit auf umgerechnet 130 Milliarden Euro. In den Jahren zuvor war der Anstieg im zweistelligen Bereich gewesen. Wie hoch die Ausgaben für Militär und Verteidigung 2017 tatsächlich ausfallen, soll am Sonntag auf dem Volkskongress in Peking verkündet werden.