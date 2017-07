Bei seinem Besuch in Polen will US-Präsident Donald Trump heute den polnischen Präsidenten Andrzej Duda treffen. Gegen Mittag soll er dann eine Rede auf dem Krasinski-Platz in Warschau halten.

Polens Regierung mit PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski (Mitte) im Hintergrund suchen Bündnispartner gegen Brüssel. Bildrechte: dpa Der Platz ist ein symbolischer Ort: Hier steht das Denkmal für den Warschauer Aufstand gegen die Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Die polnische Regierung erhofft sich von Trump auch Unterstützung gegen eine von Deutschland und Frankreich dominierte EU und unter anderem gegen deren Flüchtlingspolitik.



Trump habe eine "Vision für die künftigen Beziehungen mit Europa" und für die Zukunft der Nato, hieß aus Washington vor dem Besuch.

Eine Frage der Sicherheit - mit Blick auf Russland

Die rechtskonservativen Regierungspartei PiS in Polen sieht sich mit Trump vor allem wegen seiner EU-Skepsis und seiner Politik gegen Migranten auf einer Linie. Allerdings irritieren vor allem in Polen auch Aussagen zum US-Beistand für die Nato-Partner. Trump hatte diese Zusage auf Länder beschränkt, die selbst auch ausreichend Finanzmittel für ihre Verteidigung bereitstellen.

Mit Spannung wird also in Polen, aber auch in Estland, Lettland und Litauen erwartet, ob und wie Trump die Rolle der USA als wichtigster Sicherheitsgarant in der Region bekräftigt. Die Länder dort fühlen sich von Russland bedroht.