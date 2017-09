Die spanische Zentralregierung versucht weiter mit allen Mitteln, das geplante Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien zu verhindern. Die spanische Polizei beschlagnahmte 2,5 Millionen Stimmzettel und vier Millionen Briefumschläge.



Außerdem wurden in einer Lagerhalle in der katalanischen Stadt Igualada 100 Wahlurnen konfisziert. Die Firma, der die Halle gehört, ließ erklären, die Urnen seien für eine Wahl beim Fußballverein FC Barcelona gedacht gewesen. Bereits zuvor waren bei mehreren Razzien rund zehn Millionen Wahlzettel und 1,5 Millionen Wahlplakate beschlagnahmt worden.

Katalanischer Innenminister: Werden abstimmen

Die katalanische Regionalregierung in Barcelona will das Unabhängigkeitsreferendum am kommenden Sonntag gegen den Willen der spanischen Zentralregierung durchziehen. Madrid wies die Polizei an, die mehr als 2.500 Wahllokale in Katalonien abzusperren und die Abstimmung zu unterbinden.



Der katalanische Innenminister Joaquim Forn erklärte dagegen in Barcelona, man werde dafür sorgen, dass die Katalanen am Sonntag abstimmen können. Tausende Schüler und Studenten gingen in Barcelona auf die Straßen, um ihre Unterstützung für das Unabhängigkeitsreferendum zu zeigen.

Separatisten-Organisationen rufen zu friedlichen Aktionen auf

Mehrere Separatisten-Organisationen riefen dazu auf, am Sonntag trotzdem zu den Wahllokalen zu kommen und lange Schlangen zu bilden. Katalonien müsse der Welt zeigen, dass es einig und verantwortungsbewusst sei. Die Organisationen appellierten in diesem Zusammenhang an die Katalanen, auf Gewalt zu verzichten. Der Widerstand müsse friedlich erfolgen.



In dem Aufruf heißt es: "Vergesst vor allem nicht, dass es keine Demonstration ist, sondern eine riesige Menschenschlange. Das Bild von Millionen von Menschen mit Stimmzetteln in den Händen wird einen größeren Eindruck hinterlassen."

Gewalt-Aktionen von ausländischen Autonomen befürchtet

Allerdings werden gewaltsame Aktionen von ausländischen Gruppen befürchtet. Spanische Medien berichten, dass sich Autonome aus ganz Europa auf den Weg nach Barcelona gemacht haben. Auch Rechtsextreme sollen sich angekündigt haben.