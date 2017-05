Was im Handgepäck schon alles verboten ist Verboten sind Behälter mit Getränken, Kosmetika und anderen Flüssigkeiten, die mehr als 100 Milliliter enthalten. Zudem müssen alle Flüssigkeiten in einem verschließbaren Plastikbeutel verpackt sein. Jeder Passagier darf nur einen Plastikbeutel mit an Bord nehmen.



Verboten sind auch Scheren, Nagelscheren, Nagelfeilen und Nagelclipser. Zu den verbotenen Gegenständen gehören auch Feuerwaffen, Patronen, Elektroschocker, Pfefferspray und Schlagstöcke, aber auch Spielzeugwaffen, Spritzen, Benzinfeuerzeuge, Dartpfeile, Rasierklingen und Bohrmaschinen. Selbst Ski- und Wanderstöcke und Golfschläger sind verboten, weil sie als Waffe eingesetzt werden könnten.



Erlaubt dagegen sind ein Gasfeuerzeug oder eine Schachtel Streichhölzer, auch Einmalrasierer und E-Zigaretten. Eltern dürfen auch Babynahrung und Wasser für Kinder unter drei Jahren mitnehmen. Die Mitnahme von Medikamenten und medizinisch notwendigen Geräten ist ebenfalls gestattet.