Mit Blick auf das klare "Ja" der Deutsch-Türken sagte Özdemir, je ferner man Staatschef Erdogan sehe, desto sympathischer erscheine er wohl manchen. Anders sei das Wahlergebnis in der Bundesrepublik nicht zu erklären.

Auch die Bundesregierung reagierte auf mögliche Unregelmäßigkeiten. Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel teilten mit, sie warteten den Bericht der OSZE-Wahlbeobachter ab, der am Montag vorgelegt werden sollte. Der Leiter des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, Michael Link, hatte bereits während des Wahlkampfs eine Benachteiligung der Opposition angeprangert. Merkel und Gabriel erinnerten auch daran, dass die Venedig-Kommission des Europarats große Bedenken sowohl hinsichtlich des Verfahrens als auch der Inhalte dieser Verfassungsreform geäußert habe. Dazu müssten schnellstmöglich politische Gespräche mit der Türkei stattfinden.

Mitglied eines Wahlkomitees hält in Wahllokal in Istanbul bei der Auszählung einen mit Evet (Ja) abgestempelten Stimmzettel hoch. Bildrechte: dpa

Die türkische Wahlbehörde wies Einwände der Opposition gegen die Abgabe nicht abgestempelter Stimmzettel zurück. Diese Stimmen seien gültig, sagte Amtschef Sadi Güven am Montag in Ankara. Die kurzfristige Entscheidung, nicht offiziell registrierte Wahlzettel bei der Abstimmung zuzulassen, sei noch vor Eingang der Ergebnisse im System gefallen. Zudem habe die Regierung schon in früheren Fällen einen solchen Schritt erlaubt.