Flüchtlinge im Mittelmeer CSU-Vize will Schlepper notfalls mit Waffengewalt stoppen

Deutsche Marine-Soldaten retten 60 Kilometer vor der libyschen Küste hunderte Flüchtlinge aus Seenot. Bildrechte: dpa

Als Folge des Bürgerkriegs in Libyen gibt es in dem nordafrikanischen Land keinen funktionierenden Grenzschutz mehr. Im Schnitt kamen zuletzt mehr als zehntausend Migranten pro Monat über Libyen und die soganannte Mittelmeerroute nach Italien. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR spricht von 85.000 seit Jahresanfang. Ein Großteil von ihnen wird in libyschen Hoheitsgewässern von nichtstaatlichen Non-Profit-Organisationen abgeholt und später an die im Rahmen der Frontex-Mission "Triton" im Mittelmeer operierenden europäischen Marinen übergeben. Diese landen die Migranten später in italienischen Häfen an.



Die Lage in Italien spitzt sich wegen der steigenden Ankunftszahlen jedoch immer weiter zu. Das Land sieht sich an seiner Kapazitätsgrenze und fühlt sich zunehmend mit der Flüchtlingskrise allein gelassen.