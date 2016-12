Die für Syrien ausgehandelte Waffenruhe wird offenbar nicht überall eingehalten. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtet von Kämpfen in der Nähe der Stadt Hama. Islamistische Gruppen sollen Regierungstruppen angegriffen haben.



Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf Beobachter und Rebellen Gefechte entlang der Provinzgrenze zwischen Idlib und Hama. Auch in einigen anderen Teilen des Landes sollen Schüsse zu hören gewesen sein.