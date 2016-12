Auch der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, die syrische Regierung und die wichtigsten Kräfte der bewaffneten Opposition hätten ein Waffenstillstandsabkommen unterschrieben. Putin sagte im russischen Fernsehen, beide Seiten seien auch bereit, Friedensverhandlungen aufzunehmen. Zugleich kündigte er an, die Zahl der russischen Truppen in Syrien zu verringern.



Laut türkischem Außenministerium verpflichteten sich die Konfliktparteien, bewaffnete Angriffe jeder Art zu stoppen, also auch Luftangriffe. Zudem sollten Einflussgebiete nicht ausgeweitet werden. Die Türkei und Russland würden die Rolle als Garantiemächte einnehmen. Der Waffenstillstand war unter Vermittlung von Russland und der Türkei zustande gekommen. Putin zufolge arbeiten beide Länder auch an einer umfassenden Lösung des Syrien-Konflikts. Russland ist der wichtigste Verbündete des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad und unterstützt dessen Truppen auch militärisch. Die Türkei hilft den bewaffneten Assad-Gegnern.