FPÖ scheint Regierungbeteiligung sicher

Im Falles eines Wahlsieges will ÖVP-Kandidat Kurz mit allen Parteien für eine Regierungsbildung reden. Eine Neuauflage des rot-schwarzen Bündnisses gilt nach den Querelen der jüngsten Zeit und nach einem schmutzigen Wahlkampf als so gut wie ausgeschlossen. Als wahrscheinlichste Variante wird ein Bündnis zwischen ÖVP und FPÖ gehandelt. Es wäre die dritte Regierungsbeteiligung der FPÖ nach 1999 und 2002 in Österreich.

Möglich wäre aber auch deren Juniorpartnerschaft in einem Bündnis mit der SPÖ. Im Juni hatten sich Österreichs Sozialdemokraten bereits offen für eine Koalition mit der FPÖ erklärt, eine Konstellation, die in der Vergangenheit in der Alpenrepublik undenkbar war.

EU befürchtet europa-unfreundlichste Regierung