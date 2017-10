Am 10. Mai 2017 kündigte ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner seinen Rücktritt an, weil er die Regierungskoalition mit der sozialdemokratischen SPÖ als gescheitert ansah. Der Parteivorstand bot daraufhin Kurz Mitterlehners Posten an. Der stellte aber Bedingungen. So forderte er vor allem mehr Befugnisse für das Amt des ÖVP-Vorsitzenden, zum Beispiel die alleinige Entscheidungsgewalt über die Erstellung der Bundesliste. Der Parteivorstand segnete dies ab, und am 1. Juli 2017 wurde Kurz beim Bundesparteitag mit 98,7 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen ÖVP-Bundesobmann gewählt. Seinen Posten als JVP-Chef hatte er wenige Wochen zuvor abgegeben.