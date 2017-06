Parlamentswahl in Großbritannien May hofft auf Rückendeckung

Die Briten wählen heute vorzeitig ein neues Parlament. Knapp 46 Millionen Bürger sind aufgerufen, über die Zusammensetzung des Unterhauses zu abzustimmen. Die Wahllokale sind von acht bis 23 Uhr geöffnet.

Neuwahlen nach Umfragehoch angesetzt

Premierministerin Theresa May hatte die Wahlen im April überraschend angesetzt. Eigentlich läuft die Legislaturperiode des Unterhauses noch drei Jahre. Auch May selbst hatte nach ihrem Amtsantritt im vergangenen Jahr Wahlen vor 2020 ausgeschlossen. Ihren Meinungsumschwung begründete sie mit Uneinigkeit im Parlament zum Brexit.



Kritiker warfen der Regierungschefin hingegen vor, sie wolle von dem erheblichen Vorsprung profitieren, den sie laut Meinungsumfragen vor der oppositionellen Labour-Partei hatte. Dieser betrug im April gute 20 Prozentpunkte. Außerdem stehen nun erst im Jahr 2022 neue Parlamentswahlen an. Wäre es beim normalen Turnus geblieben, hätten die nächsten Wahlen 2020 stattgefunden, also kurz nach dem Brexit. Dieser könnte sich vor allem zu Beginn negativ auf die britische Wirtschaft auswirken.

Umfragen widersprüchlich

Aktuell haben die Konservativen 330 von 650 Sitzen im Parlament. Viele Forschungsinstitute gehen davon aus, dass sie bei der heutigen Wahl Sitze hinzugewinnen werden. Wie hoch der Sieg ausfällt, wird allerdings ganz unterschiedlich eingeschätzt. Ein Meinungsforschungsinstitut sah die Konservativen zuletzt bei 45 Prozent und Labour ganze elf Prozentpunkte dahinter bei 34. Andere Institute sagen einen deutlich geringeren Vorsprung voraus. Manche sehen sogar die absolute Mehrheit der May-Partei in Gefahr. Labour konnte in allen Umfragen aufholen.



Allerdings ist Vorsicht geboten: Sowohl beim Brexit-Referendum 2016 als auch bei den Parlamentswahlen 2015 hatten die britischen Meinungsforscher daneben gelegen.

Corbyn setzt auf soziale Themen

Während May im Wahlkampf vor allem auf die Themen Brexit und innere Sicherheit setzte, konnte der Kandidat der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, mit sozialen Themen punkten. Er fordert höhere Steuern für Reiche, Investitionen in das Gesundheitssystem und mehr Sozialwohnungen. Außerdem will er 10.000 weitere Polizisten einstellen und Energieunternehmen verstaatlichen.

Corbyn punktet mit sozialen Themen. Bildrechte: IMAGO Der Politiker des linken Labour-Flügels polarisiert in der Bevölkerung nicht so stark wie May, ist aber auch nicht unumstritten. Kritiker werfen Corbyn vor allem vor, seine Pläne seien nicht bezahlbar. Zudem monieren sie, er hätte sich während des Brexit-Referendums nicht entschieden genug für einen Verbleib in der EU eingesetzt. Umfragen zufolge trauen ihm viele Wähler das wichtige Amt des Premiers nicht zu.

May verliert nach Kürzungsplänen bei Rentnern und Terroranschlägen Punkte

May wiederum verlor nach den drei Terroranschlägen von London und Manchester in den letzten Wochen an Glaubwürdigkeit. Sie versprach zwar, den Terror entschieden zu bekämpfen und hierfür notfalls auch Gesetze zu ändern. Allerdings hatte May in ihrer Zeit als Innenministerin (2010 bis 2016) veranlasst, dass rund 20.000 Stellen bei der Polizei gestrichen wurden, was ihr nach den Anschlägen jetzt auch zum Vorwurf gemacht wird.



Auch mit der Ankündigung, älteren Bürgern höhere Eigenleistungen bei der Pflege abzuverlangen - bis hin zum Verkauf ihrer Häuser - machte sie sich unbeliebt. Zudem weigerte sie sich, an einem Fernsehduell mit ihren Konkurrenten teilzunehmen. Diese nutzten die Sendung daraufhin, um Mays Politik heftig zu kritisieren.

Kaum Chancen für kleinere Parteien

Andere Parteien dürften bei der Wahl kaum eine Rolle spielen. Das liegt zum einen am britischen Wahlsystem, das große Parteien bevorteilt. Zum anderen hat zum Beispiel die europafeindliche Ukip-Partei durch den Brexit ihr Thema verloren. Einzig nennenswerte Chancen haben regional verankerte Parteien wie die nordirische Sinn Féin und die Schottische Nationalpartei. Die SNP um Nicola Sturgeon hatte bei der letzten Wahl 2015 in Schottland 56 von 59 möglichen Sitzen gewonnen.



Die Bildung einer Regierungskoalition ist unwahrscheinlich - in der britischen Geschichte hat es diesen Fall erst ein Mal gegeben. Außerdem haben die Liberaldemokraten, die als einzige Partei gegen den Brexit sind, angekündigt, sich weder mit den Konservativen noch mit Labour zusammenzutun. Die schottischen Nationalisten schließen ein Bündnis mit den Konservativen aus.

Was bedeutet der Wahlausgang für den Brexit?

Sollten die Konservativen geschwächt aus der Wahl hervorgehen, dürften die Befürworter eines möglichst harten Ausstiegs aus der EU May weiter unter Druck setzen. Möglicherweise würde die Regierungschefin sogar zurücktreten und einem Hardliner wie Boris Johnson, aktuell noch Außenminister, den Posten überlassen. Sollten sich die Flügelkämpfe hinziehen, würde das den Brexit-Fahrplan in Gefahr bringen. Im schlimmsten Fall würden die Briten am 29. März 2019 ohne Vereinbarungen aus der EU austreten.



Sollte Labour in die Nähe der absoluten Mehrheit kommen, könnte Jeremy Corbyn eine Minderheitsregierung anstreben, die zum Beispiel von den schottischen Nationalisten toleriert wird. Den Brexit stellt Corbyn allerdings nicht infrage. Ein Regierungswechsel könnte aber ebenfalls die Verhandlungen mit der EU verzögern.

Wahlsystem Großbritannien Dem Unterhaus des Vereinigten Königreichs gehören 650 Abgeordnete an. Sie werden über ein reines Mehrheitswahlrecht bestimmt.



In 650 Wahlkreisen wird gewählt. Der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt den Wahlkreis und zieht ins Unterhaus ein. Eine Stichwahl gibt es nicht. Die meisten Wahlkreise gibt es in England (533). Schottland hat 59, Wales 40 und Nordirland 18.



Durch das reine Mehrheitswahlrecht haben kleinere Parteien kaum Chancen auf einen Parlamentssitz. Ausnahmen sind Regionalparteien wie die Scottish National Party in Schottland.