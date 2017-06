Französischer Präsident ist er schon. Nun will Emmanuel Macron mit seiner neu formierten Partei En Marche auch die Mehrheit im Parlament in Paris gewinnen. Am Sonntag und am 18. Juni stimmen die Franzosen in zwei Wahlgängen darüber ab.

Mit einem Tag Vorsprung hat die Wahl in den Überseegebieten Saint-Pierre und Miquelon vor der kanadischen Ostküste bereits begonnen. Die Wähler auf der Inselgruppe konnten seit Samstagmittag deutscher Zeit ihre Stimme abgeben.

Marcons Partei liegt klar vorn

Wegen der Zeitverschiebung werden die Wahllokale auch in mehreren anderen französischen Überseegebieten schon am Samstag öffnen, etwa auf den Karibikinseln Guadeloupe und Martinique.

Die Wahl entscheidet, ob der neue Präsident Emmanuel Macron in der Nationalversammlung eine Mehrheit für sein Reformprogramm bekommt. In letzten Umfragen hatte die Partei des sozialliberalen Staatschefs klar vorn gelegen.

Macron hatte während seines Wahlkampfes für das Präsidentenamt unter anderem angeküdigt, die Massenarbeitslosigkeit abzuschaffen, zum Beispiel, in dem er Arbeitgeber bestraft, die zu viele befristete Arbeitsverträge schließen.

Außerdem will er Ungerechtigkeiten im Rentensystem beseitigen und Staatsanteile an Unternehmen verkaufen. Das Parlament will Macron ebenfalls verkleinern.

Entscheidung wohl erst im zweiten Wahlgang

Als Erste hatten bereits die im Ausland lebenden Franzosen ihre Stimme abgegeben, in den elf Auslandswahlkreisen wurde schon am vergangenen Wochenende gewählt.

Der Großteil der Franzosen kann dann an diesem Sonntag wählen. In den meisten Wahlkreisen dürfte die Entscheidung erst in der Stichwahl in einer Woche fallen.

Ablauf der Frankreich-Wahl Alle 577 Parlamentssitze werden in bis zu zwei Wahlgängen vergeben.



Den ersten Wahlgang in einem Wahlkreis gewinnt, wer mehr als 50 Prozent der Stimmen - die absolute Mehrheit - und wer mehr als 25 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten erhalten hat.



Am zweiten Wahlgang eine Woche später dürfen die beiden bestplatzierten Bewerber teilnehmen, die mindestens 12,5 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten des Wahlkreises erhalten haben. Ins Parlament kommt dann, wer die meisten Stimmen im zweiten Wahlgang erhalten hat.