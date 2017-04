Pro Erdogan: Zuhörer auf einer Wahlkampfveranstaltung nahe Istanbul halten Schilder mit "Evet", also "Ja" auf türkisch, in die Luft.

Pro Erdogan: Zuhörer auf einer Wahlkampfveranstaltung nahe Istanbul halten Schilder mit "Evet", also "Ja" auf türkisch, in die Luft. Bildrechte: dpa

Abstimmung über Präsidialsystem Letzte Mobilisierung vor dem Referendum in der Türkei

Einen Tag vor dem Referendum in der Türkei liegen das "Ja"- und das "Nein"-Lager nahezu gleichauf. Regierung und Opposition warben noch einmal für ihre Positionen. Präsident Erdogan kündigte für den Fall seines Sieges die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei an.