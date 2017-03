Wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl ist Frankreich ein gezeichnetes Land: Die Terroranschläge 2015 und 2016 stellen den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf eine harte Probe, hinzu kommt eine seit Jahren stagnierende Wirtschaft mit hoher Arbeitslosigkeit. Die Franzosen sind unzufrieden.

Immer mehr Wähler sympathisieren mit dem rechtsextremen Front National. Das linke Lager und die Konservativen sind zerstritten. Eine öffentliche Diskussion über die Missstände im Land und über mögliche Auswege blieb bislang weitgehend aus. Zumal sich der Wahlkampf derzeit auf die Ermittlungen gegen die drei wichtigsten Präsidentschaftskandidaten François Fillon, Marine Le Pen und Emmanuel Macron fokussiert.

Macron laut Umfrage knapp vor Le Pen

Diese drei Politiker sowie Benoît Hamon und Jean-Luc-Mélenchon treffen am Montag zu einem ersten Wahlkampf-W im französischen Fernsehen aufeinander. Inzwischen gehen Experten davon aus, dass sich der liberale frühere Wirtschaftsminister Macron in der Stichwahl gegen die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen durchsetzen wird. Auch in der jüngsten Umfrage zur ersten Wahlrunde liegt Macron erstmals knapp vor Le Pen. Die Franzosen wählen kein Programm, sondern die Kandidaten.

Bildrechte: dpa Einst galt der 63-jährige François Fillon als Favorit für die Präsidentenwahl. Doch durch die Affäre um die Scheinbeschäftigung seiner Frau und zwei seiner Kinder im Parlament hat er massiv an Unterstützung verloren. Neue Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit könnten seine Umfragewerte noch weiter sinken lassen. Eine Zeitung hatte Ende der vergangenen Woche enthüllt, dass Fillon sich Maßanzüge im Wert von 13.000 Euro schenken lassen hat. Er spricht von einem rein privaten Geschenk. Laut einer neuen Umfrage sind inzwischen drei Viertel der Franzosen für einen Rückzug des 63-Jährigen.

Mit Fillon setzen die Konservativen auf eine bewährte Parteigröße: In der Vergangenheit bekleidete er bereits mehrere Ministerämter, zuletzt war Fillon Premierminister unter Nicolas Sarkozy. Er gilt als Wirtschaftsreformer. So kündigte er an, eine halbe Million Beamtenstellen zu streichen. Er will die legale Wochenarbeitszeit von derzeit 35 Stunden auf bis zu 48 Stunden anheben. Gewerkschaftsrechte will er stark beschneiden, die Sozialabgaben der Unternehmen drastisch senken. Bei den Vorwahlen der Konservativen ging Fillon als Überraschungssieger neben Nicolas Sarkozy und Allain Juppé hervor.

Die 48-Jährige ist die Tochter des Gründers des rechtsextremen und rechtspopulistischen Front National (FN), Jean-Marie Le Pen. Seine Politik und die Parteinähe waren ihr damit "in die Wiege gelegt". Die Rechtsanwältin ist seit 2004 Abgeordnete im Europaparlament. Als Vorsitzende des FN (seit 2012) versucht sie, der Partei ein bürgerlicheres Image zu geben und erreichte bereits mehrere starke Wahlergebnisse.

Marine Le Pen Bildrechte: dpa Die meisten Probleme in Frankreich sieht sie durch die EU, den Euro und Einwanderer verursacht. Deshalb strebt sie mit ihrer Partei unter anderem ein Referendum über einen Austritt Frankreichs aus der Europäischen Union ("Frexit") an, zudem eine drastische Beschränkung der Einwanderung sowie den Ausstieg aus dem Euro. Außerdem schießt sie gegen das Establishment.



Le Pen ist in drei Äffaren verwickelt. Bei den jüngsten Ermittlungen prüft die Justiz den Verdacht der Verbreitung von Gewaltbildern im Netz. Le Pen hatte im Jahr 2015 unter anderem ein Bild gepostet, das den enthaupteten Leichnam des US-Journalisten James Foley zeigte. Seit zwei Jahren laufen außerdem Ermittlungen wegen Betrugsverdacht. Außerdem soll sie falsche Angaben in ihrer Steuererklärung gemacht haben.

Emmanuel Macron Bildrechte: dpa Der 39-Jährige gilt als der Shooting-Star in der französischen Politik. Er positioniert sich weder links noch rechts. Der ehemalige Wirtschaftsminister unter Präsident Francois Hollande gründete im April 2016 die politische Bewegung "En marche! (Vorwärts!), die mit knapp 200.000 Unterstützern als eine der erfolgreichsten politischen Vereinigungen gilt.



Im Sommer 2016 trat Macron als Minister unter Hollande zurück und gab wenig später seine Kandidatur bekannt. Macron kommt aus der französische Elite. Er absolvierte die Verwaltungshochschule ENA, Frankreichs nationale Kaderschmiede, und machte dann Karriere als Beamter und als Investmentbanker bei Rothschild.

Macron gilt als pro-europäisches Bollwerk gegen einen Sieg der Rechtspopulistin: "Ich kämpfe jeden Tag, damit Frau Le Pen nicht gewählt wird." Er wirbt vor allem um Wähler der Mitte, und bisher konnte er damit punkten. Umfragen sehen ihn mittlerweile bereits im ersten Wahlgang knapp vor Le Pen. Sein atemberaubender Aufstieg wäre allerdings kaum denkbar ohne die Krise der politischen Konkurrenz.

Doch auch Macrons Image ist nicht makellos. Wegen des Vorwurfs der Günstlingswirtschaft hat die Justiz Vorermittlungen gegen ihn eingeleitet. Dabei geht es um eine Veranstaltung 2016 in Las Vegas, die nicht ordnungsgemäß ausgeschrieben worden sein soll.

Macron will ein "neues Land", ein starkes Frankreich innerhalb der EU. Er plädiert dafür, die Unternehmen zu entlasten, die 35-Stunden-Woche beizubehalten und die Sozialaufwendungen so umzuverteilen, dass zum Beispiel Geringverdiener profitieren. Zudem fordert er mehr Eigenverantwortung für die lokalen Verwaltungen und Autonomie für Universitäten und Krankenhäuser.

Benoît Hamon Bildrechte: dpa Der frühere Bildungsminister gehört dem linken Flügel der regierenden Parti Socialiste (PS) an und gilt als Kritiker des derzeitigen Präsidenten Hollande. Wie Fillon bei den Konservativen gilt der 49-Jährige Hamon als Überraschungssieger des Kandidatenduells bei den Sozialisten. Er hat sich das Ziel gesetzt, Frankreichs Linke wieder zu vereinen. Mit seiner Kandidatur will er einen radikalen Neuanfang. Für die angeschlagene PS bedeutet er einen Linksruck.



Außerdem muss Hamon die durchwachsene Bilanz der bisherigen Regierung schultern. Präsident Hollande ist Umfragen zufolge so unbeliebt wie keiner seiner Vorgänger. Er hatte im Dezember angekündigt, nicht erneut zu kandidieren.

Hamon hat bislang mit spektakulären Forderungen für breite Diskussionen gesorgt. So plädiert er für ein bedingungsloses Grundeinkommen von 750 Euro - ein Thema, das ihm den Sieg in den ersten Vorwahlrunden der Sozialisten einbrachte. Auch will er Cannabis legalisieren. Außerdem wirbt er für eine Steuer auf Industrieroboter, eine geringere Arbeitszeit und mehr Umweltschutz. Er will mehr Flüchtlinge aufnehmen. In Umfragen erreicht er bisher rund 16 Prozent der Stimmen und wäre damit Vierter.

Jean-Luc Mélenchon Bildrechte: dpa Der 65-jährige Europaabgeordnete trat 2008 bei den Sozialisten aus und war einer der Gründer der neuen Linkspartei Parti de Gauche. Als Kandidat dieser Partei erreichte er bei den Präsidentschaftswahlen 2012 im ersten Wahlgang mehr als elf Prozent der Stimmen. Mélenchon sieht sich als wahrer Vertreter der französischen Linken. Er wird von der kommunistischen Partei (PCF) unterstützt.

Mélenchon gehört zu den schärfsten Kritikern der marktwirtschaftlich orientierten Spar- und Reformpolitik. Er will Reformen - auch innerhalb der EU, die dem Volk mehr Entscheidungsrechte einräumen und macht sich für einen höheren Mindestlohn stark. Umfragen zufolge kommt er in der ersten Wahlrunde auf 13 Prozent der Stimmen.