Schuldenreport 2017 Entwicklungsländer vor neuer Schuldenkrise

Schuldenreport 2017 Der Schuldenreport wurde in Baden-Baden zum Auftakt eines Finanzministertreffens der G-20-Staaten vorgestellt. Das Bündnis Erlassjahr wird von politischen, zivilgesellschaftlichen und kirchlichen Organisationen getragen. In dem Report gelten Länder als kritisch verschuldet, deren Schuldenstand gemessen am Bruttoinlandsprodukt und den jährlichen Staats- sowie Exporteinnahmen zu hoch ist.