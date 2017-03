Für die Unternehmen auf der Insel wird es dagegen schwierig, negative Folgen abzuwenden. Die EU ist der wichtigste Exportmarkt für die britische Wirtschaft. 44 Prozent der Exporte gehen aus Großbritannien in die EU.

Bei den Banken gibt es schon Bewegung. Sie können bei der Verlagerung von Geschäften in die Euro-Zone laut EZB-Bankenaufsicht auf Erleichterungen bei den Lizenzanträgen hoffen.

Der Zentralbank zufolge wird es eine Übergangszeit geben, in der neue Häuser in der Euro-Zone interne Modelle nutzen können, die noch nicht von der EZB überprüft wurden. Denn: Die Beantragung einer neuen Banklizenz in der EU ist aufwendig.