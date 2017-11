In der Türkei ist ein weiterer Deutscher aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte, wurde die Person bereits am 22. Oktober freigelassen. Allerdings sei der Beschuldigte mit einer Ausreisesperre belegt worden. Um wen genau es sich handelt, ließ die Behörde offen. Die Person habe darum gebeten, anonym zu bleiben.