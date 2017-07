"Griechenland ist nicht in der Lage, die Nachhaltigkeit seiner Schulden zu erreichen und braucht Erleichterungen seiner europäischen Geldgeber", sagte IWF-Chefin Lagarde. Die hohen Schulden und die damit verbundenen Zins- und Tilgungslasten drohten das griechische Wachstum abzuwürgen. Es müsse Raum geschaffen werden, um öffentliche Investitionen zu stimulieren, Steuern zu senken und Wachstum zu unterstützen, so Lagarde. Laut IWF geht es ferner darum, die griechischen Banken zu stabilisieren, die noch immer auf einer außerordentlich großen Zahl fauler Kredite säßen.

Der Europäische Rettungsmechanismus ESM hatte bereits am 7. Juli grünes Licht für eine weitere Zahlung in Höhe von 7,7 Milliarden Euro gegeben. Der Großteil ist zur Tilgung fälliger Altschulden vorgesehen. Die gesamte Kreditsumme des ESM an Griechenland beträgt nun 180 Milliarden Euro. Deutsche ESM-Beiträge sind seitens des Bundestages an die Bedingung geknüpft, dass der IWF bei den Griechenlandhilfen mitmacht.