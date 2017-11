"Paradise Papers" Wer sein Geld in Steueroasen untergebracht haben soll

400 Journalisten weltweit haben ein Jahr lang die "Paradise Papers" ausgewertet - insgesamt 13,4 Millionen Dokumente, die der "Süddeutschen Zeitung" aus Steueroasen zugespielt worden waren.

Während die im April 2016 veröffentlichten "Panama Papers" vor allem Steuerhinterziehung, Korruption und andere Delikte belegten, geben die "Paradise Papers" Einblicke in die Arbeit hochspezialisierter Berater, die komplizierte Konstrukte zur Steuervermeidung schaffen.

Meist seien die angewandten Tricks legal, ähnelten jedoch im Ergebnis dem der Steuerhinterziehung, weil ein enormer Schaden durch nicht gezahlte Steuern entstehe. Einige derjenigen, deren Namen in den Papers auftauchen, geraten jetzt in Bedrängnis.

US-Handelsminister Wilbur Ross soll über verschiedene Fonds auf den Kaimaninseln 31 Prozent an der Reederei Navigator besitzen. Einer dergrößten Kunden des Unternehmens ist der russische Energiekonzern Sibur. Sibur widerum wird von Vertrauten Wladimir Putins gelenkt, darunter ein mit US-Sanktionen belegter Geschäftsmann. Ross verteidigte sein Engagement: Die Tatsache, dass die Reederei Geschäftsbeziehungen zu Russland unterhalte, sei vollkommen sauber, zitierte die BBC den Minister.

Die britische Königin Elizabeth II. soll rund zehn Millionen Pfund (mehr als elf Millionen Euro) aus ihrem Privatvermögen in Fonds auf den Kaimaninseln und den Bermudas angelegt haben. Das Geld sei unter anderem in die umstrittene Handelskette Brighthouse reinvestiert worden, die wegen Wucherzinsen in der Kritik steht. Das Herzogtum von Lancaster, das für die Anlagen der Queen zuständig ist, erklärte: "Alle unsere Investitionen sind vollständig überprüft und rechtmäßig." Königin Elizabeth II Bildrechte: dpa

Kanadas Premierministers Justin Trudeau war vor zwei Jahren auch wegen seines Versprechens gewählt worden, wirtschaftliche Ungleichheiten zu bekämpfen und für Steuergerechtigkeit zu sorgen. Nun enthüllen die "Paradise Papers", dass sein wichtigster Spendensammler und Berater Stephen Bronfman umgerechnet rund 52 Millionen Euro in einen dubiosen Trust auf den Kaimaninseln investierte.

Der Frontman der irischen Rockband U2 hat den "Paradise Papers" zufolge über Firmen in Malta und in Guernsey in ein Einkaufszentrum in Litauen investiert. Bono, der sich vielfältig politisch und sozial engagiert, sei demnach an der Betreiberfirma eines 3.700 Quadratmeter großen Gebäudekomplexes im Norden des Landes beteiligt. Bonos Sprecherin bestätigte Medienberichten zufolge, dass Bono ein "passiver Minderheitsinvestor" gewesen sei. Das Einkaufszentrum hat zwischen 2011 und 2016 nach Angaben der litauischen Steuerbehörden keine Ertragssteuer gezahlt, Untersuchungen dazu liefen. Bono, Frontman der Band Rockband U2 Bildrechte: IMAGO

Die "Paradise Papers" stammen zum Teil aus der auf den Bermurdas gegründeten Kanzlei Appleby. Dort waren den Berichten zufolge viele multinationale Konzerne Kunden, die sich oftmals komplizierter Konstruktionen bedienten, um möglichst wenig Steuern zu zahlen. So habe der US-Sportartikelhersteller Nike seine weltweite Steuerquote auf 13,2 Prozent gedrückt. Genannt werden auch der Taxi-Konkurrent Uber, der Internet-Riese Facebook und der Haushaltsgerätehersteller Whirlpool.

Die Dokumente belegen den Berichten zufolge, wie der deutsche Spielotheken-Betreiber Paul Gauselmann in den Geschäftsbereich des Online-Glücksspiels vorgedrungen ist - eine rechtliche Grauzone. Das Geschäft, das faktisch staatlicher Regulierung entzogen ist, habe seinen Grundstein in der Steueroase Isle of Man. Spielautomaten-Mogul Paul Gauselmann vor zwei Jahren Bildrechte: dpa

"Paradise Papers" Die "Paradise Papers" speisen sich laut "Süddeutscher Zeitung" aus 21 unterschiedlichen Quellen. Zum einen wurden der Zeitung vertrauliche Dokumente der Anwaltskanzlei Appleby und der kleineren Treuhandfirma Asiaciti Trust mit Hauptsitz in Singapur zugespielt. Zum anderen habe sie die internen Daten der Firmenregister von 19 Steueroasen wie den Bermudas, den Cookinseln oder Malta erhalten.



Die Zeitung teilte die Daten mit dem International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ) in Washington D.C. Unter den beteiligten Medien sind die "New York Times", die BBC, "Guardian" und "Le Monde".