Nach internationalen Protesten hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Berufung von Simbabwes Präsidenten Robert Mugabe zum Sonderbotschafter zurückgenommen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus teilte mit, er habe die Bedenken gegen Mugabe gehört. Nach Rücksprache mit der Regierung in Simbabwe sei man übereingekommen, dass die Trennung von Mugabe im Interesse der WHO sei.