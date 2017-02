Der Rechtsstreit um das von US-Präsident Trump verhängte Einreiseverbot für viele Muslime geht in die nächste Runde. Das Justizministerium legte bei einem Berufungsgericht Einspruch gegen die Entscheidung eines Bundesrichters aus Seattle ein, das Einreiseverbot vorläufig außer Kraft zu setzen. Zur Begründung hieß es unter anderem, die Aussetzung der Einreisesperre schade der Öffentlichkeit. Außerdem stehe sie der Umsetzung eines präsidialen Erlasses entgegen und zweifle die Urteilskraft des Präsidenten in nationalen Sicherheitsfragen an.

Trump hatte vor einer Woche per Dekret verboten , dass innerhalb der nächsten 90 Tage Bürger aus dem Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, dem Sudan und Jemen einreisen. Flüchtlingen wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit. Dagegen hatte der Bundesstaat Washington Klage eingereicht. Der Bundesrichter aus Seattle gab einer einstweiligen Verfügung statt. Er setzte das Einreiseverbot landesweit aus und begründete dies damit, dass Immigrationsregelungen in allen US-Bundesstaaten gleichermaßen gelten müssten. Das US-Außenministerium hatte daraufhin das Einreiseverbot offiziell ausgesetzt . Muslime aus den sieben betroffenen Ländern dürfen damit wieder in die USA einreisen, wenn sie gültige Visa haben.

Muslime beten am New Yorker Flughafen für die Flüchtlinge und Muslime, die von US-Präsident Trumps Einreiseverbot betroffen sind. Bildrechte: dpa

Über den Einspruch des US-Justizministerium entscheidet nun ein Berufungsgericht in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien. Wann die drei zuständigen Richter ihr Urteil fällen, ist noch unklar. Geben sie dem Antrag der Regierung statt, könnte Präsident Trump sein Einreiseverbot sofort wieder in Kraft setzen.



Unterdessen gehen die Proteste gegen Trumps Einreiseverbot weiter. In West Palm Beach in Florida versammelten sich rund 2.000 Menschen in der Nähe einer Luxus-Ferienanlage von trump, in der sich der US-Präsident am Samstag aufhielt. Sie forderten unter anderem "kein Verbot" und "keine Mauer". Demonstrationen gab es auch in New York, Washington, Berlin und London.