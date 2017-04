Wikileaks-Gründer Julian Assange kann wohl weiter in der Londoner Botschaft von Ecuador ausharren. Die Präsidentenwahl in dem südamerikanischen Land hat offenbar der Kandidat des Linken-Regierungslagers, Lenín Moreno, gewonnen.



Dieser will dem Australier weiter Asyl in der Botschaft des Landes in der britischen Hauptstadt gewähren. Morenos konservativer Kontrahent, Guillermo Lasso, dagegen hatte angekündigt, Assange binnen 30 Tagen der Botschaft in London zu verweisen. Assange reagierte mit Genugtung auf Lassos Niederlage. Auf Twitter forderte er Lasso zum Verlassen Ecuadors binnen 30 Tage mit oder ohne seine Millionen in Steueroasen.

Ich fordere Lasso herzlich dazu auf, Ecuador binnen 30 Tagen zu verlassen (mit oder ohne seine Millionen aus Steuerparadiesen). Julian Assange Twitter

Assange spielte damit auf Vorwürfe an, dass Lasso Steuern durch die Verlagerung von Geldern ins Ausland vermieden hat.

Kontrahenten streiten um Wahlsieg

Der ehemalige Vizepräsident, Moreno, sieht sich als neue Präsident Ecuadors. Bildrechte: dpa Ganz Aufatmen kann Assange allerdings nicht. Der Wahlausgang ist denkbar knapp. Nach Auszählung von knapp 96 Prozent der Stimmen entfielen auf Moreno 51,1 Prozent der Stimmen, teilte das Wahlamt mit. Zum offiziellen Wahlsieger erklärte es Moreno nicht.



Lasso dagegen spricht von Wahlbetrug. Nach einer Nachwahlbefragung hatte er sich bereits zum Sieger erklärt. Nun verlangt der ehemalige Banker eine Neuauszählung aller Stimmen. Seine Anhänger rief er zu friedlichen Demonstrationen auf. Allerdings soll es lokalen Medienberichten zufolge bei ersten Protesten seiner Anhänger am Wahlabend bereits zu Ausschreitungen gekommen sein.

Assange befürchtet Auslieferung an die USA

Assange lebt seit Juni 2012 in der Botschaft Ecuadors in London. Er will so seine Auslieferung an Schweden entgehen. Die schwedische Justiz will ihn zu Vergewaltigungsvorwürfen befragen. Der 45-jährige Australier spricht dagegen von einem politisch motivierten Verfahren und von einvernehmlichem Sex.



Er befürchtet zudem, dass ihn Stockholm an die USA ausliefert. Dort drohen ihm ein Prozess wegen Geheimnisverrats und möglicherweise die Todesstrafe, weil die Enthüllungsplattform Wikileaks in den vergangenen Jahren hunderttausende geheime Dokumente veröffentlichte, unter anderem über das Vorgehen der US-Streitkräfte bei den Kriegen im Irak und in Afghanistan.

Assange interessierte im Wahlkampf kaum

Der Ex-Banker Lasso feierte nach Nachwahlbefragungen bereits als Sieger. Bildrechte: dpa Im Wahlkampf in Ecuador spielte Assanges Schicksal nur eine untergeordnete Rolle. Der nach einem Raubüberfall im Rollstuhl sitzende ehemalige Vize-Präsident Moreno hatte angekündigt, die sozialen Reformen des bisherigen linken Präsidenten Rafael Correa fortsetzen zu wollen.



So versprach er allen Ecuadorianern eine eigene Wohnung. Außerdem will er den Analphabetismus im Land vollständig beseitigt. Um von der Abhängigkeit des Landes von den Öleinnahmen loszukommen will er aber auch das Land für private Investitionen öffnen.



Der Linken-Politiker Lasso hatte dagegen versprochen, das Land stärker für private Investoren zu öffnen. Er hatte davor gewarnt, dass die von Moreno angekündigte Sozialpolitik die Finanzlage des Landes weiter verschärft.

Verfall des Ölpreises macht Ecuador zu schaffen

Ecuador ist stark vom Rohöl-Export abhängig. Der scheidende Amtsinhaber Correra hatte sich auf die sprudelnde Geldquelle verlassen. Er investierte in neue Straßen, Kraftwerke oder Krankenhäuser. In seiner zehnjährigen Amtszeit stieg das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um jährlich 1,5 Prozent.



Die Ölförderung hat zu gewaltigen Umweltproblemen im Amazonas-Gebiet geführt und viele Indigenas aus ihrer Heimat vertrieben. Die Talfahrt des Ölpreises in den vergangenen Jahren hat zudem das Land in finanzielle Schwierigkeiten gebracht.



Das Haushaltsdefizit und die Auslandsschuld stiegen stark. Ecuador rutschte in die Rezession. Der vermeintliche Wahlsieger Moreno steht vor der Herausforderung, Correas "Bürgerrevolution" mit geringeren Ressourcen fort zu führen. Auch der zunehmend autoritäre Regierungsstil von Correras in den vergangenen Jahren ist für ihn eine Bürde. Deshalb versprach er mit weniger Konfrontation und mehr Toleranz regieren zu wollen.