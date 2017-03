Es war noch am Wahlabend, als einer der Gewinner, der Chef der Linksliberalen, Alexander Pechtold, voller Zufriedenheit auf den Platz vor dem Parlament in Den Haag deutete. Auf jenen Platz, auf dem dicht an dicht die Übertragungswagen der ausländischen Medien standen. Selbst aus Australien, Korea und Südamerika waren sie herbeigeeilt, um live beim Abdriften Hollands nach Rechtsaußen dabei zu sein. Was bekanntlich nicht stattfand.

Der Linksliberale Pechtold sprach also mit einem spöttischen Lächeln, er denke, es seien schon ein Haufen Journalisten dabei, die jetzt bei ihren Chefs anrufen und sagen müssten: "Mensch, ich glaube, wir lagen ziemlich verkehrt und dachten, es würde viel irrer werden. Aber die Niederländer sind einfach nüchtern." Und das finde er ein wichtiges Signal: Wenn es darauf ankomme, stimmten die Menschen relativ vernünftig ab.

"Er spricht aus, was wir Holländer denken"

Die Erleichterung verkennt allerdings die tatsächliche Lage: Zwar ist der große Sieg ausgeblieben, aber Wilders hat erneut zugelegt. Mehr als 13 Prozent der Niederländer haben für ihn gestimmt. Dazu kommen noch vier bis fünf Prozent für andere populistische Parteien.

Hat gut lachen: Wahlsieger Mark Rutte. Bildrechte: Getty Images Vor allem an der Grenze zu Deutschland ist Wilders PVV nach wie vor stärkste Kraft. So wie in Sittard, einer Stadt mit 40.000 Einwohnern nördlich von Maastricht. Ein Passant meint, Wilders spreche Sachen aus, die die Menschen in Holland dächten. Es gehe nicht darum, dass das auch tatsächlich passieren müsse. Aber er sage es wenigstens.



Und die örtliche Marktfrau umschreibt ihre morgendlichen Gespräche so: Im Süden der Niederlande wohnten viele Menschen, die wenig verdienten. Manchen hätten sonst nie gewählt, dieses Mal eben die PVV. Und wenn man ihnen sage, Wilders komme sowieso nicht in die Regierung, sagten sie, sie wollten wenigstens ein Zeichen setzen.

"Er vertritt nicht das ganze Volk"

Ein Argument, dass auch Erica Meijers inzwischen nicht unvertraut ist. Die Historikerin arbeitet bei der den Grünen nahe stehenden "De Helling"-Stiftung und sie betont, heute würden Dinge zum Beispiel über Migranten frei heraus gesagt, die noch vor 20 Jahren undenkbar gewesen seien: "Vielleicht ist es gut, dass es jetzt auch sichtbar ist. Ganz einfach weil diese Gedanken offenbar schon immer da waren, aber wegen 'politischer Korrektheit' nicht gesagt wurden. Jetzt wissen wir wenigstens, womit wir es zu tun haben."

Es ist ein Problem, vor dem Hollands Medien auch jetzt wieder stehen: Wie viel Raum räumt man Wilders ein, selbst wenn er nicht nur provoziert, sondern auch hetzt? Die Historikerin Meijers gibt zu bedenken, Wilders vertrete nicht das ganze Volk, so wie er das behaupte. Aber er sei nun einmal eine Stimme, die für eine Gruppe der Gesellschaft spreche. Das könne man nicht einfach unter den Teppich kehren. Diese Vorstellungen seien nun einmal da und davor könne man nicht die Augen verschließen.

"Müssen wir wirklich Angst vor AfD haben?"

Viele Holländer meinen, Wilders spreche aus, was sie dächten. Bildrechte: dpa Politikwissenschaftler Koen Vossen von der Universität Nimwegen analysiert, zum Problem werde die Berichterstattung über Wilders nur, wenn sie übertrieben werde. Das sei im Vorfeld dieser Wahl aus seiner Sicht vor allem im Ausland geschehen. Deshalb seien eben auch so viele Journalisten am Wahlabend in Den Haag gewesen, die alle wie gebannt auf den Scheinriesen Geert Wilders gestarrt hätten, der schon bei der ersten Prognose zusammengeschrumpft sei.



Vossen appelliert, man solle nicht so schnell schreiben "Holland in Not" oder "Europa in Not". Diese Schreckgespenster seien vielleicht ganz gut, um Zeitungen zu verkaufen. Aber es gehe alles nicht so schnell schief. Auch nicht in Deutschland, meint der Politikwissenschaftler und fragt: "Die AfD, wie viel haben die? Um die 10 Prozent bundesweit? Müssen wir davor wirklich Angst haben?"