Russlands UN-Botschafter Witali Tschurkin ist Agenturberichten zufolge überraschend gestorben. Der Top-Diplomat sei am Montag in New York verstorben, meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf das russische Außenministerium. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

Tschurkin wäre an diesem Dienstag 65 Jahre alt geworden. Er war seit 2006 Gesicht und Stimme Russlands bei den Vereinten Nationen. Die UN zeigte sich in einer ersten Reaktion geschockt von der Todesnachricht.

Tschurkin schloss 1974 sein Studium am Moskauer Staatlichen Institut für Internationale Beziehungen ab. Bis 1979 arbeitete er als Dolmetscher im Außenministerium. 1982 wechselte Tschurkin an die sowjetische Botschaft in Washington. 1987 kehrte er zurück nach Moskau und war in der außenpolitischen Abteilung des Zentralkomitees der KPdSU tätig. Anfang der 1990er Jahre wurde er Leiter der Informationsabteilung des Außenministeriums. Diesen Posten behielt er auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.