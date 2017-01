Mit einem "Women's March" (Marsch der Frauen) in Washington und zahlreichen Ablegern weltweit demonstrieren am Samstag Gegnerinnen und Gegner des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Damit wenden sie sich gegen Frauenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Homophobie und religiöse Intoleranz. Allein in der US-amerikanischen Hauptstadt erwarten die Veranstalter des Protestmarsches 200.000 bis 500.000 Demonstranten. Bereits im Wahlkampf hatte Trump regelmäßig mit Beleidigungen gegen Frauen und Minderheiten schockiert.

Proteste mit Prominenz

Wo am Freitag Hunderttausende Trump-Anhänger die Vereidigung des 70-Jährigen gefeiert hatten, zeigen heute dessen Gegner auf der National Mall in Washington mit Reden und auf Plakaten ihre Meinung zu Trump. Auch in rund 300 weiteren US-Städten sind "Schwestermärsche" geplant - etwa in New York, Boston, Los Angeles und Seattle.

Namhafte Künstler unterstützten die Aktion, darunter die Sängerinnen Cher und Katy Perry. Zu den prominentesten Rednern in Washington zählen Hollywood-Star Scarlett Johansson und Regisseur Michael Moore. Schriftsteller in den USA und in anderen Ländern kündigten Lesungen gegen Trump an.

Weltweite Solidarität

Eine Demonstrantin in Berlin mit einer US-Flagge als Kopftuch. Bildrechte: dpa Die ersten Anti-Trump-Proteste wurden in Australien und Neuseeland veranstaltet. Auch in mehreren deutschen und anderen europäischen Städten solidarisierten sich Menschen mit den Trump-Gegnern in den USA. In Berlin versammelten sich einige Hundert Demonstranten und riefen Sprüche wie "no justice, no peace" oder "I'm a feminist". Angemeldet hatten die Veranstaltung die "Democrats Abroad", der offizielle Ableger der Demokratischen Partei für US-Amerikaner im Ausland.

Merkel ruft zu respektvollem Umgang auf

Bundeskanzlerin Angela Merkel indes betonte einen Tag nach Trumps Amtsantritt die Bedeutung des transatlantischen Verhältnisses. Dieses werde in den nächsten Jahren nicht weniger wichtig werden, sagte sie nach einer Klausurtagung der baden-württembergischen CDU im Kloster Schöntal.

Selbst wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, sind Kompromisse, sind Möglichkeiten immer dann am besten zu finden, wenn man eben in Respekt miteinander sich austauscht. Bundeskanzlerin Angela Merkel

Zugleich stellte Merkel klar, dass internationale Regeln eingehalten werden müssten. Am besten sei ein "regelbasiertes, auf gemeinsamen Werten beruhendes, gemeinsames Agieren", sagte sie und forderte einen respektvollen Umgang miteinander.

In seiner Antrittsrede hatte Trump am Freitag abermals auf seine Leitlinie "Amerika zuerst" gepocht. Seine Regierung werde jede politische Entscheidung danach bewerten, ob sie den Amerikanern nütze oder nicht. Mehrere deutsche Politiker warfen ihm daraufhin nationalistische Töne in seiner Antrittsrede vor und forderten ein starkes Europa als Gegenpol.