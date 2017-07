Chinas Staatschef in Berlin Merkel setzt bei G20-Gipfel auf Pekings Hilfe

Bundeskanzlerin Angela Merkel will auch mit Hilfe von China ein Scheitern des G20-Gipfels in Hamburg vermeiden. Es stünden schwierige Verhandlungen bevor, sagte Merkel am Mittwoch nach einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Kanzleramt in Berlin. "20 Staaten zusammenzubringen in all ihren Entwicklungen und ihren Vorstellungen ist nicht ganz einfach", sagte Merkel.



Mit Hilfe des Verbündeten China hoffe sie aber, "manche Klippe noch überwinden" zu können - wenngleich sie noch nicht wisse, wie das Gipfel-Resultat am Ende aussehe. Als Hauptstreitpunkte beim G20-Treffen gelten die Klimapolitik nach dem Ausstieg der USA aus dem Pariser Abkommen, der Freihandel sowie die Flüchtlingspolitik.