In Oberhausen will der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim heute bei den in Deutschland lebenden Türken für die umstrittene Verfassungsreform in deren Heimat werben. Abstimmen dürfen rund 1,41 Millionen Türken in Deutschland. Unter ihnen sind allerdings auch viele, die eher nicht auf der Linie der türkischen Regierung sein dürften, darunter viele Kurden aus der Türkei.

Binali Yildirim - offizieller Anlass seines Deutschland-Besuchs ist seine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz. Bildrechte: dpa Bei der Veranstaltung der Regierungspartei AKP in Nordrhein-Westfalen werden nach deren Angaben bis zu 10.000 Menschen erwartet. Sollte Präsident Recep Tayyip Erdogan das für den 16. April geplante Referendum über eine Verfassungsreform gewinnen, würde er deutlich mehr Macht haben. Vor allem deswegen löste der geplante Auftritt Yildirims unter Kritikern der Politik von Erdogan in Deutschland heftige Kritik aus.



Zudem wird die Veranstaltung von der Festnahme eines Korrespondenten der Zeitung "Die Welt" in der Türkei überschattet. Deutsche Politiker forderten seine Freilassung. Dem "Kölner Stadt-Anzeiger" sagte etwa der SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich dazu: "Herr Yildirim wäre gut beraten, auch aus Deutschland heraus für Klarheit und die Freilassung des Journalisten zu sorgen."

Der Fall Deniz Yücel - und die Lage in der Türkei

Nach Angaben der Zeitung hatte sich ihr Korrespondent Deniz Yücel am Dienstag der Polizei in Istanbul gestellt. Seinen Anwälten sei gesagt worden, dass wegen Mitgliedschaft in einer Terror-Organisation, wegen Propaganda für sie und Missbrauchs von Daten gegen ihn ermittelt werde. Um welche Organisation es geht, ist unklar.

In den Augen der türkischen Regierung Drahtzieher des Putsches: Fethullah Gülen. Bildrechte: dpa Seit dem gescheiterten Putsch in der Türkei im Juli 2016 geht die Führung um Erdogan rigoros gegen angeblich beteiligte Militärs, Opposition und Medien vor - obwohl sie offiziell die Bewegung des in den USA im Exil lebenden Predigers Gülen für den Putschversuch verantwortlich macht. Danach sind aber auch kurdische Politiker unter Berufung auf von der EU kritisierte Anti-Terror-Gesetze in der Türkei inhaftiert worden.



Auch das Auswärtige Amt appellierte im Fall Yücel einmal mehr an die Türkei, rechtsstaatliche Regeln einzuhalten: "Natürlich tun wir alles, was wir können, um Deniz Yücel zu unterstützen", sagte ein Sprecher.



Grünen-Chef Cem Özdemir, selbst türkischer Herkunft, sagte dazu: "Das Notstandsdekret erlaubt Erdogan nicht nur kritische türkische Journalisten zu inhaftieren, sondern nun auch Druck auf ausländische Journalisten auszuüben." Yücel ist deutscher und türkischer Bürger, für die Türkei also kein Ausländer. Gleichwohl forderte auch die Journalistengewerkschaft dju seine Freilassung. Er habe zu Hackerangriffen auf Energieminister Albayrak recherchiert, erklärte dju-Chefin Cornelia Haß: "Das ist kein Verbrechen, sondern seine Arbeit."

Politische Meinungsbildung

FDP-Chef Lindner: "Agitation gegen die Meinungsfreiheit" in Deutschland. Bildrechte: dpa Der heftige Widerstand gegen den Auftritt von Yildirim in Deutschland hat seine tiefere Ursache aber in der Politik der türkischen AKP und in den Machtbestrebungen von Erdogan.



"Man kann sich nicht auf die Meinungsfreiheit berufen, wenn man gegen Meinungsfreiheit agitieren möchte", sagte etwa der FDP-Chef Christian Lindner. Er forderte die Bundesregierung auf, "eine solche Kampagne bei uns zu verhindern".



Die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Sahra Wagenknecht, warf der Bundesregierung einen "neuen Kniefall vor Erdogan" vor. Fraktionskollegin Sevim Dagdelen forderte in der "Mitteldeutschen Zeitung", den Auftritt von Yildirim zu verhindern. Und laut "Frankfurter Rundschau" findet es Grünen-Chef Özdemir "geradezu skurril, dass der türkische Ministerpräsident keinerlei Skrupel hat, von unserer Demokratie zu profitieren, während er und seine Schergen im eigenem Land Oppositionelle hinter Gitter bringen".

Die Oberhausener Polizei betonte indes, auf diese "nicht öffentliche, private Veranstaltung" könne sie keinen Einfluss nehmen. Die türkische Regierung und die AKP wiesen darauf hin, dass gerade in Deutschland viele wahlberechtigte Bürger des Landes leben und es deswegen selbstverständlich sei, die politische Meinungsbildung auch der hier lebenden türkischen Bürger zu ermöglichen.