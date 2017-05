Im Streit um Asyl für türkische Soldaten in Deutschland hat der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim ein klares Bekenntnis zu seinem Land von der Bundesregierung gefordert. Deutschland müsse sich für die Gegner Ankaras oder für die Türkei entscheiden, sagte Yildirim vor der Fraktion der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in Ankara.

"Wenn es seine Beziehungen mit der Türkei ausbauen will und sein seit jeher bestehendes Freundschaftsband zur Türkei noch mehr stärken will, dann muss es sich der Republik Türkei zuwenden und nicht den Separatisten und Fetö-Anhängern", so Yildirum. Als "Fethullah Terrororganisation" (Fetö) bezeichnet Ankara die Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen, die die türkische Führung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht.

Besuchsverbot für deutsche Politiker

Anlass für das erneute Hochkochen des Dauerkonflikts zwischen Deutschland und der Türkei war ein Besuchsverbot für deutsche Politiker auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt in Incirlik. Ankara hatte dem Verteidigungsausschuss des Bundestags den Besuch der in Incirlik stationierten deutschen Soldaten verweigert, weil die Bundesregierung türkischen Soldaten Asyl gewährt hat. Yildirim sagte, diese Soldaten seien in den Putschversuch involviert gewesen.

Kauder spricht von "iakzeptablen Verhalten"

Kauder: "Weise die Kritik ausdrücklich zurück." Bildrechte: IMAGO Unionsfraktionschef Volker Kauder wies die türkische Kritik am deutschen Asylverfahren unterdessen deutlich zurück. Die Asylanträge würden in einem rechtsstaatlichen Verfahren gestellt und entschieden, sagte der CDU-Politiker. Vorwürfe dagegen seien unbegründet.



Zugleich warf Kauder der Türkei ein "inakzeptables Verhalten" vor. Es sei nicht hinnehmbar, dass ein Nato-Partner Bundestagsabgeordneten den Besuch deutscher Soldaten verweigere. Die Bundesregierung werde das Besuchsverbot und die Suche nach einem Alternativstandort zu Incirlik in den Nato-Gremien zur Sprache bringen, betonte Kauder.

Bundesregierung droht mit Truppenabzug