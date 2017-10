Beim Zusammenstoß eines tunesischen Kriegsschiffes mit einem Migranten-Boot vor der Küste Tunesiens sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Montag mitteilte, wurden acht Passagiere tot geborgen. 20 weitere Menschen wurden demnach noch vermisst. Das gekenterte Flüchtlingsboot habe zwischen 70 und 80 Menschen an Bord gehabt.

38 Migranten aus Tunesien gerettet

Nach Angaben des tunesischen Verteidigungsministeriums wurden 38 Migranten gerettet. Bei ihnen handele es sich durchweg um Tunesier.

Das Flaggschiff "Cantabria" der EU-Mission "Sophia" im Hafen von La Goulette in Tunesien. Bildrechte: dpa Die Suche nach Überlebenden gehe weiter. Nach Angaben des Ministeriums ereignete sich der Zusammenstoß am Sonntagabend rund 50 Kilometer vor der Ostküste Tunesiens, als sich ein Marineschiff dem Flüchtlingsboot näherte. Eine Untersuchung solle die genauen Umstände des Unglücks aufklären.



Italienischen Medienberichten zufolge hatte das tunesische Kriegsschiff das Flüchtlingsboot gerammt und damit zum Kentern gebracht. Seit mehreren Tagen fährt Tunesien Patrouille im Mittelmeer, um das Übersetzen illegaler Migranten nach Italien zu verhindern. In Italien gab es zuletzt Berichte, dass wieder vermehrt Migranten von Tunesien aus über das Mittelmeer in See stechen.

Libyens Kampf gegen Schlepper

Über Libyen kamen hingegen in den vergangenen Wochen wesentlich weniger Migranten in Italien an.

Das Schiffe "Iuventa" der deutschen NGO "Jugend rette" wurde im August auf Lampedusa festgesetzt. Bildrechte: dpa Grund ist das härtere Vorgehen der libyschen Küstenwache gegen Schlepperorganisationen und ausländische Nichtregierungsorganisationen, die in einer von den Libyern kontrollierten "Such- und Rettungszone" illegal Migranten an Bord nehmen.



Zuvor hatte auch Italien den Druck auf die nicht staatlichen Rettungsorganisationen verstärkt, deren Engagement vor der Küste Libyens als Beitrag zum Funktionieren der Mittelmeerroute angesehen wurde. So wurde Anfang August auf der italienischen Insel Lampedusa ein Schiff der deutschen NGO "Jugend rettet" festgesetzt, der Beihilfe zur illegalen Migration vorgeworfen wurde.

NGOs beklagen Behinderung bei Flüchtlingsaufnahme

Die internationalen Hilfsorganisationen wiederum beschwerten sich seither darüber, dass sie auch in internationalen Gewässern von der libyschen Küstenwache und Marine davon abgehalten worden seien, Flüchtlinge für den Weitertransport nach Italien aufzunehmen.



Die EU kündigte daraufhin Anfang Oktober an, im Rahmen ihrer Mittelmeer-Mission "Sophia" in internationalen Gewässern auch die libysche Küstenwache und Marine genauer beobachten zu wollen. Ein Einsatz der EU-Beobachter in libyschen Gewässern sei allerdings nur auf Einladung der Einheitsregierung in Tripolis denkbar, teilte der zuständige "Sophia"-Befehlshaber, Konteradmiral Enrico Credendino, mit.