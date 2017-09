In der Türkei sind zwei weitere Deutsche festgenommen worden. Wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin mitteilte, erfolgte die Festnahme am Donnerstag. Den deutschen Staatsbürgern würden politische Vorwürfe gemacht. Es gebe derzeit keinen Kontakt zu den Festgenommenen. Beide besitzen den Angaben zufolge nur den deutschen Pass.