Eine Deutsche ist in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet worden. Das teilte ein Sprecher das afghanischen Innenministeriums am Sonntag mit.

Wegen der schlechten Sicherheitslage hatten ausländische Organisationen ihre Maßnahmen zuletzt verstärkt. So hatte die staatliche deutsche Entwicklungshilfsorganisation GIZ im Mai erklärt, ihre Büros im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul aufzugeben. Sie zog in ein schwer gesichertes Lager am Stadtrand.