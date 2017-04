Station Berlin, so heisst ein Kongresszentrum mit urbanem Industriechic mitten in Berlin. Die Hallen des ehemaligen Postbahnhofs am Gleisdreieck werden von den Parteien gerne für ihre Versammlungen genutzt - die SPD war hier schon und auch die FDP sammelte sich hier schon einmal.

Das war nach der demütigenden Bundestagswahlniederlage Ende 2013. Damals waren die Liberalen traurig, geschockt und auf der Suche nach vorzeigbarem politischen Personal, das den Neustart wagen wollte. Dieser Parteitag 2017 war nun wesentlich fröhlicher, das war in diesen Tagen kurz vor wichtigen Landtagswahlen unübersehbar.

Lockrufe möglicher Koalitionspartner

Die Umfragen sind nicht schlecht, der Bundesvorsitzende Christian Lindner als eloquenter Gast in allen Talkshows und mancher ehrgeizige Liberale hört für die Zeit nach den kommenden Wahlentscheidungen schon wieder die Lockrufe möglicher Koalitionspartner.

Lindner weiß das, und er kennt auch das Risiko dieser kleinen Euphorie. Das Etikett der FDP als bloße Mehrheitsbeschafferin und kleiner Dauermitregiererin ist gerade in den Zeiten des populistischen Frusts gegenüber allen Parteien besonders hinderlich und sogar gefährlich.

Lindner will Fraktionschef werden, nicht Minister

MDR-Chefredakteur Stefan Raue Bildrechte: MDR/Axel Berger Also betonten Lindner und seine Generalsekretärin Nicola Beer bei jeder passenden Gelegenheit in Berlin, dass es keine Koalitionsaussage der FDP geben werde, und dass es nicht um künftige Ministerämter gehe.



Dazu passt, dass Lindner seit längerem hinter den Kulissen deutlich macht, dass er seinen künftigen Platz in Berlin nach der Bundestagswahl an der Spitze einer Bundestagsfraktion sieht und nicht in einem Ministerium.

FDP vermeidet allzu deutliche Festlegungen

Nicht so eindeutig ist nach diesem Parteitag allerdings, mit welchem Profil und mit welchen schlagkräftigen Themen die FDP in die große Wahlschlacht im September marschieren will. In vielen Politikfeldern meidet man allzu deutliche Festlegungen.

Steuerreform ja, aber wie weit die gehen soll, das bleibt unklar. Innere Sicherheit stärken, aber die liberalen Freiheitsrechte müssen gewahrt blieben. Bildung und Wissenschaft durch Bundesmittel fördern, aber grundsätzlich sollen Schulen und Ausbildung im Zuständigkeitsbereich der Länder bleiben. Die Möglichkeiten der doppelten Staatsbürgerschaft einschränken, aber sie grundsätzlich erhalten.

Doppelte Staatsbürgerschaft heiß umstritten

Gerade der letzte Punkt war heiß umstritten, weil der konkrete Programmentwurf vielen Delegierten erst deutlich gemacht hat, wie kompliziert die Regelung der Staatsbürgerschaften ist, wenn man nicht nur auf die Türken in Deutschland schaut. Was ist mit den EU-Ausländern, was mit Deutschen, die in den USA eine Staatsbürgerschaft erworben haben?

Bei solchen Gelegenheiten wie aber auch bei den Vorstandswahlen blitzte auch bei manchem Liberalen die Erkenntnis auf, dass der Weg zu einem klaren schlagkräftigen Profil und einer starken Führungsteam für die FDP noch weit ist. In der politischen Mitte herrscht in Deutschland großes Gedränge, da gibt es viel Konkurrenz, und eloquente Redner haben die andere Parteien auch.