Die Bundeswehr hat große Probleme mit ihrer neuen Transportflieger-Flotte. Von den acht Maschinen des Typs A400M ist derzeit nur eine einzige einsatzbereit. Das hat ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Samstag in Berlin bestätigt. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" darüber berichtet. Die übrigen Flugzeuge mussten demnach - Stand Freitag - entweder wegen regulärer Wartungs- oder Ausrüstungsmaßnahmen oder "zur Behebung von Störungen" am Boden bleiben.

Probleme reißen nicht ab

Letzter Pannenfall: Verteidigungsministerin von der Leyen steigt in Litauen aus einer A400M. Für den Rückflug musste sie eine "Transall" nehmen. Ein Triebwerk war kaputt. Bildrechte: dpa Der Airbus A400M, dessen Auslieferung sich jahrelang verzögert hatte, machte auch nach seiner Indienststellung immer wieder durch Pannen von sich reden. Zuletzt traf es sogar Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Als die CDU-Politikerin am vergangenen Dienstag mit einer A400M zu einem Truppenbesuch nach Litauen flog, wurden bei der Maschine Triebwerksschäden festgestellt. Von der Leyen musste daraufhin mit einer veralteten C130 "Transall"-Transportmaschine nach Deutschland zurückgebracht werden.



Laut "Spiegel" blieb zudem am 29. Januar eine A400M mit einer geborstenen inneren Cockpitscheibe auf Zypern liegen. Eine andere Maschine desselben Typs mit der benötigten Ersatzteillieferung konnte wegen eines Fahrwerksschadens zunächst ebenfalls nicht wieder abheben. Dem "Spiegel"-Bericht zufolge sind Einsätze in Konfliktgebieten mit dem A400M derzeit ohnehin kaum möglich, da wegen eines Problems am Triebwerksgetriebe alle deutschen A400M in der Regel schon nach jeweils 20 Flugstunden zur Kontrolle in die Werkstatt müssten.

40 Millionen Euro Schadenersatz

Auch den Hersteller Airbus kommt die Pannenserie offensichtlich teuer zu stehen. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung hat die Bundeswehr wegen der verspäteten Auslieferung der Maschinen bereits knapp 40 Millionen Euro Schadensersatz eingefordert. Das gehe aus der Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor, berichtete das Blatt am Donnerstag. Danach habe die Beschaffungsagentur OCCCAR-EA, die im deutschen Auftrag die Verträge mit Airbus abwickelt, diese Summe bei der Abrechnung der ersten fünf Maschinen einbehalten. 27,2 Millionen Euro seien davon bereits wieder an Deutschland zurücküberwiesen worden, heißt es in dem Bericht weiter.

Stückpreis fast verdoppelt

Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass das A400M-Projekt der Bundeswehr den Steuerzahler am Ende deutlich mehr kosten wird, als ursprünglich geplant. So stieg der Stückpreis von ursprünglich 100 Millionen Euro auf mittlerweile 180 Millionen Euro. Damit stiegen die Gesamtkosten für die 40 bestellten Maschinen von 4 auf 7,2 Milliarden Euro.