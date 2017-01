Abgastest Diesel-Pkw schmutziger als Diesel-Lkw

Welche Fahrzeugtypen den Grenzwert überschreiten

Die Nachkontrollen hat der BUND schon erledigt. Anfang des Jahres legte die Umweltorganisation eine Liste mit 26 Fahrzeugtypen vor, die den Grenzwert um ein Vielfaches überschreiten. Betroffen sind alle großen Autokonzerne, neben VW auch Renault, Ford, Mercedes, Peugeot und auch Volvo. Darunter sind auch Fahrzeuge, die vom Papier eigentlich die Euro-6-Norm erfüllen, aber nur im Verkaufsprospekt.



Die Umweltorganisation will nun verhindern, dass Neuwagen mit zu hohen Abgaswerten weiter in den Verkehr kommen und fordert deshalb ein Verkaufsverbot von Diesel-Neufahrzeugen, die immer noch nicht den Grenzwert für Stickoxide von 80 mg/km erfüllen. Eine entsprechende Klage hat der BUND beim Kraftfahrzeugbundesamt eingereicht, das allerdings in den Augen der Umweltorganisation bei der Aufklärung des Abgasskandals völlig versagt hat. Deshalb will der BUND auch das Kraftfahrzeugbundesamt als Zulassungsbehörde für Neufahrzeuge abschaffen und durch eine unabhängige Kontrollbehörde ersetzen. Fallen soll auch der Steuervorteil für Dieseltreibstoff.

VW entschädigt in den USA, aber nicht in Deutschland

Aber auch einigen deutschen Autofahrern, die bereits ein Auto mit zu hohem Schadstoffausstoß besitzen, geht die Geduld langsam zu Ende. Besitzer von betroffenen Fahrzeugen aus dem VW-Konzern ärgern sich, dass Volkswagen in den USA großzügig Entschädigungen an Umwelt- und Gesundheitsfonds sowie Käufer von VW-Dieselfahrzeugen zahlt. Bisher immerhin schon 14 Milliarden Dollar. Deutsche VW-Fahrer gehen dagegen bisher leer aus. Die einzige Geste des Konzerns ist ein kostenloser Werkstattbesuch, um die Schadenssoftware auszutauschen und das Auto umzurüsten.

Boykott-Aktion gegen Autokonzern

Politikwissenschaftler Peter Grottian Bildrechte: dpa Der Politologe Peter Grottian hat in Berlin zu einem Boykott von Autokonzern aufgerufen - als "Aufschrei und Hilferuf gegen die fragwürdige Unternehmenskultur von VW und das Versagen der Politik". Grottian ist in der Vergangenheit mit seinen Aktionen zum Teil sehr erfolgreich gewesen. So trug er mit seiner Initiative Berliner Bankenskandal vor über einem Jahrzehnt dazu bei, den Berliner Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen zu stürzen.



Aus seiner Sicht unternimmt nicht nur Volkswagen, sondern auch die deutsche Politik zu wenig für die geschädigten Autobesitzer. So hätte sich Wirtschaftsminister Gabriel für eine Entschädigung "von wenigstens 1.000 oder 2.000 Euro" einsetzen können. Nun will Grottian eine Gegenmacht der Verbraucher aufbauen. Dazu sollen Fahrzeuge des Konzerns mit Aufklebern "Boykottiert VW" "verschönert" werden. Außerdem soll es Protestveranstaltungen geben, wo sich geschädigte Autobesitzer zusammenschließen können.

Musterprozess in Deutschland angestrebt

Deutsche VW-Fahrer wurden bislang nicht finanziell entschädigt. Bildrechte: IMAGO Das Verbraucherschutzportal Myright.de und die Anwaltskanzlei Hausfeld setzen dagegen auf die Justiz. Sie wollen per Gerichtsurteil einen Schadensersatz für deutsche VW-Besitzer erreichen. Am Dienstag reichten sie beim Landgericht Braunschweig die Klage des Besitzers eines Eos-Coupés ein, der den Kaufpreis für sein Auto erstattet haben möchte. Es soll eine Art Musterprozess werden.



Der Rechtsexperte Jan-Eike Andresen von Myright.de sagte: "Unser ganz klares Ziel ist, dass hier festgestellt wird, dass jeder Betroffene in Deutschland das Recht hat, sein Auto an Volkswagen zum Neupreis zurückzugeben.“ Dazu müsste das Gericht die zu hohen Emissionen an CO² und NOx als Mangel anerkennen. Dann könnte Volkswagen gezwungen sein, das Fahrzeug zurückzunehmen und den Kaufpreis zu erstatten. Aber sicher würde das nicht in der ersten Instanz entschieden werden. Sollte es aber gelingen und ein entsprechendes Urteil als Präzedenzfall anerkannt, könnte der Abgasskandal auch in Deutschland für Volkswagen teuer werden.

VW-Verkaufszahlen weiter auf hohem Niveau

Volkswagen zeigt sich aber bisher - jedenfalls in Deutschland - gegen alle Angriffe einigermaßen resistent. Ein Blick auf die Verkaufszahlen bestätigt das. Von den 2016 über 3,3 Millionen neuzugelassenen Pkw waren mit 19,6 Prozent fast ein Fünftel der Fahrzeuge aus dem Wolfsburger Konzern. Das Minus gegenüber dem Vorjahr beträgt 4,3 Prozent. Der deutsche Verbraucher scheint sich nicht besonders dafür zu interessieren, was hinten aus dem Auspuff kommt, sondern das ein VW vor allem den alten Slogan des Käfer erfüllt: "Er läuft und läuft und läuft".