Abschiebungen per Flugzeug werden nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung immer häufiger in letzter Minute abgebrochen. Grund sei beispielsweise, dass Betroffene Widerstand leisteten oder plötzlich krank seien. Im ersten Halbjahr wurden bereits 387 Abschiebungen kurzfristig gestoppt, so die "Bild". Das waren demnach 71 Prozent mehr als die 226 im ersten Halbjahr 2016. Die Zeitung beruft sich auf Zahlen des Bundesinnenministeriums.