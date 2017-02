Die Länder machen bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber Druck - allen voran Sachsen. Im bundesweiten Vergleich lag das Land, was die Zahl der Abschiebungen betrifft, im ersten Halbjahr 2016 auf dem vierten Platz. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Insgesamt hat Sachsen im vergangenen Jahr mehr als 3.370 Flüchtlinge abgeschoben. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zu 2015 verdoppelt.

Die meisten Menschen wurden in die Westbalkanländer zurückgeschickt. Abschiebungen nach Nordafrika seien nach wie vor schwierig, sagt Innenminister Markus Ulbig. Tunesien und Marokko seien neben Indien die Länder, wo es in Sachsen die meisten Ausreisepflichtigen gebe. Ulbig sagt: "Und dort müssen wir auch weiter den Schwerpunkt darauf lenken, dass die Behörden schneller arbeiten, Passersatzpapiere ausstellen, die Identifikation noch schneller geht und dass auch die Möglichkeit, die Abschiebung durchzuführen, erleichtert wird."

In Thüringen ist die Zahl der Abschiebungen 2016 ebenfalls gestiegen, auf gut 600. Im Vorjahr waren es etwa 460. "Was natürlich damit zusammenhängt, dass wir wesentlich mehr Menschen haben, die gekommen sind, wesentlich mehr Bescheide, die ergangen sind", sagt Migrationsminister Dieter Lauinger. Und obwohl in Thüringen etwa zwei Drittel der Verfahren zu einer Anerkennung führen würden, gebe es auch ein Drittel Ablehnungen.